『GARDENA(ガルデナ)散水タイマー ウォーターコントロール セレクト 1891-20【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 12時 11分に出品され03月12日 12時 11分に終了予定です。即決価格は7,984円に設定されています。現在459件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 GARDENA ウォータータイマーセレクト 1891-20 ~ 3パターンの散水プログラム（開始時間、散水時間および散水頻度）設定が可能な散水タイマー。操作は直観的に触れるように簡単な画面表示とボタン操作。画面は取り外し可能。タイマーを取り外さずに散水できるタイマーなし散水機能付き。GARDENA純正の園芸用品は、ガーデニングを楽しむお客様から45年以上にわたり信頼を得ている。