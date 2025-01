【取寄商品】BD/アニメ/Liyuu Concert TOUR2023 「LOVE in koii」(Blu-ray) (本編ディスク+特典ディスク) (初回限定版)【2025年度カレンダ】

商品情報

アニメ (リーユウ りーゆう)

2023年9月27日 発売





BD:1

1.-OPENING-

2.OPEN UP!

3.TRUE FOOL LOVE

4.Yellow

5.My Beating

6.Touch

7.花鳥風月

8.ミラールージュ

9.Lemonade

10.Endless Vacation

11.カルペ・ディエム

12.-DJ Liyuu-

13.Cherish

14.ルルカワイマ

15.Miracle Chocolate Night

16.ミルクキャンディ

17.Reply -ENCORE-

18.カラフルホライズン -ENCORE-

19.Magic Words -ENCORE-

BD:2

1.Liyuu Concert TOUR2023 「LOVE in koii」 Yokohama Visual Commentary

2.Liyuu Concert TOUR2023 「LOVE in koii」 Original Bonus Movie

3.Making of Liyuu Concert TOUR2023 「LOVE in koii」 Yokohama

4.Making of Liyuu Concert TOUR2023 「LOVE in koii」 Nagoya・Osaka・Shanghai・Guangzhou