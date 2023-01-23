『テーブルA ホワイト 縦専用パーツ DRAW A LINE 006 Table A White ドローアライン テーブルA ホワイト 縦専用パーツ 幅23x奥行28x高さ4cm【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 16時 23分に出品され03月11日 16時 23分に終了予定です。即決価格は7,984円に設定されています。現在390件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイドテーブル

【商品名】

DRAW A LINE 006 Table A White ドローアライン テーブルA ホワイト 縦専用パーツ 幅23x奥行28x高さ4cm

DRAW A LINE(ドローアライン)



【商品説明】

・DRAW A LINEは、ベースアイテムである「Rod=1本の線」とアクセサリーを組み合わせて使用するプロダクトです。組み合わせ方は自由自在で、気軽にあなただけのインテリアをつくることができます。

・Tension Rod / Move Rodと組み合わせて使用できる縦専用アクセサリーのテーブルです。 温かみのある天然木とマットなスチール素材の組み合わせは、どんなお部屋やインテリアにも馴染みます。

・「ココにテーブルがあったらな」を叶えるミニマムなテーブル。取り付ける位置を自在に調整できるので、自分にとっ



【サイズ】

高さ : 5.80 cm

横幅 : 24.20 cm

奥行 : 28.80 cm

重量 : 850.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。