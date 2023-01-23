『SWANS(スワンズ) スポーツ サングラス エアレスウェイブ 偏光レンズモデル SA-501 MTSIL マットチタンシルバー×マットブラック【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 06時 09分に出品され03月11日 06時 09分に終了予定です。即決価格は7,984円に設定されています。現在939件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
本体のみ・マットチタンシルバー×マットブラック/偏光スモーク SA-501 MTSIL
・・Style:本体のみColor:マットチタンシルバー×マットブラック/偏光スモーク
・日本製サングラス
・おすすめ用途 : スポーツ全般(特にランニング、ドライブ、アウトドア)
・可視光線透過率 27%(晴天?曇天向き) / 偏光度97%以上
・紫外線透過率 0.1%以下(UVカット99.9%以上)
・セット内容 : ハードケース、取扱説明書
SWANS (スワンズ) スポーツ 偏光 サングラス ウォーリアー7 WA7-0168 MBK マットブラック フィッシング Free Si
¥ 7981
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スワンズ スポーツ 偏光 サングラス ウォーリアー7 WA7-0168 MBK マットブラック フィッシング Free Size
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スワンズ スポーツ 偏光レンズモデル サングラス DF パスウェイ PW-0051 BK グロスブラック
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落札価格7984円
939 入札履歴
終了
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