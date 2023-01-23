『SWANS(スワンズ) スポーツ サングラス エアレスウェイブ 偏光レンズモデル SA-501 MTSIL マットチタンシルバー×マットブラック【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 06時 09分に出品され03月11日 06時 09分に終了予定です。即決価格は7,984円に設定されています。現在939件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 本体のみ・マットチタンシルバー×マットブラック/偏光スモーク SA-501 MTSIL

・・Style:本体のみColor:マットチタンシルバー×マットブラック/偏光スモーク

・日本製サングラス

・おすすめ用途 : スポーツ全般(特にランニング、ドライブ、アウトドア)

・可視光線透過率 27%(晴天?曇天向き) / 偏光度97%以上

・紫外線透過率 0.1%以下(UVカット99.9%以上)

・セット内容 : ハードケース、取扱説明書