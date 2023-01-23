『カバー シーツセット アンティーク風 無地 ライグレーの掛け布団カバー セミダブ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月05日 15時 31分に出品され03月05日 15時 31分に終了予定です。即決価格は7,983円に設定されています。現在15件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
カバー、シーツセット
【商品名】
アンティーク風 無地 ライグレーの掛け布団カバー セミダブル フリルの枕カバー２枚 コットン寝具カバー
Lecozy
【商品説明】
・丸洗いOK！※ネットに入れて弱水流にて洗濯してください
・実際の商品の色にできるだけ近づけるよう、撮影を行っておりますが、商品の色は、ご使用のモニタ?によって実際の明るさや色とや多少異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
・サイズ：掛け布団カバー170＊210cm＊1枚；枕カバー48＊74cm＊2枚
・素材・材質：綿100％
・綿100％で手触りの良いシンプルな掛け布団カバー。ファスナーは端まで開くので、布団が出し入れしやすい、8箇所に紐がついており、布団とカバーがずれにくい
【サイズ】
高さ : 7.00 cm
横幅 : 31.60 cm
奥行 : 37.90 cm
重量 : 1.53 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7983円
15 入札履歴
終了
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