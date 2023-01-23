『カバー シーツセット アンティーク風 無地 ライグレーの掛け布団カバー セミダブ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月05日 15時 31分に出品され03月05日 15時 31分に終了予定です。即決価格は7,983円に設定されています。現在15件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 カバー、シーツセット

【商品名】

アンティーク風 無地 ライグレーの掛け布団カバー セミダブル フリルの枕カバー２枚 コットン寝具カバー

Lecozy



【商品説明】

・丸洗いOK！※ネットに入れて弱水流にて洗濯してください

・実際の商品の色にできるだけ近づけるよう、撮影を行っておりますが、商品の色は、ご使用のモニタ?によって実際の明るさや色とや多少異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

・サイズ：掛け布団カバー170＊210cm＊1枚；枕カバー48＊74cm＊2枚

・素材・材質：綿100％

・綿100％で手触りの良いシンプルな掛け布団カバー。ファスナーは端まで開くので、布団が出し入れしやすい、8箇所に紐がついており、布団とカバーがずれにくい



【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 31.60 cm

奥行 : 37.90 cm

重量 : 1.53 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。