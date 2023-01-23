『Fab the Home 掛け布団カバー ホワイト シングル(150x210cm) プレインニット FH121950-100【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 14時 26分に出品され04月27日 14時 26分に終了予定です。即決価格は7,983円に設定されています。現在202件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
掛け布団カバー
【商品名】
Fab the Home 掛け布団カバー ホワイト シングル(150x210cm) プレインニット FH121950-100
【商品説明】
・【お手入れ】ご家庭の洗濯機で丸洗い可能ですが、タンブラー乾燥(乾燥機)はできるだけお避け下さい。製品に添付しております「取り扱い方法」をご覧の上、お洗濯してください
【サイズ】
高さ : 6.70 cm
横幅 : 27.60 cm
奥行 : 27.80 cm
重量 : 900.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
【ご注意】
個数や本数が記載の無い商品につきましては基本的に単品（数量１）での販売となります。
商品タイトル、商品説明に記載されている数量、容量をご確認しご購入ください。
各商品の 【配送情報】に記載の納期は最短での納期となります。
同一の商品であってもご注文の時期や在庫により納期の時期が違う場合がございます。
輸入商品である場合稀に外箱に擦れやつぶれがある場合がございますが不良ではございません。
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落札価格7983円
202 入札履歴
終了
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