Fab the Home 掛け布団カバー ホワイト シングル(150x210cm) プレインニット FH121950-100【2025年の人気アイテム】

商品情報

掛け布団カバー

【商品名】

Fab the Home 掛け布団カバー ホワイト シングル(150x210cm) プレインニット FH121950-100

【商品説明】

・【お手入れ】ご家庭の洗濯機で丸洗い可能ですが、タンブラー乾燥(乾燥機)はできるだけお避け下さい。製品に添付しております「取り扱い方法」をご覧の上、お洗濯してください

【サイズ】

高さ : 6.70 cm

横幅 : 27.60 cm

奥行 : 27.80 cm

重量 : 900.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

【ご注意】

個数や本数が記載の無い商品につきましては基本的に単品（数量１）での販売となります。

商品タイトル、商品説明に記載されている数量、容量をご確認しご購入ください。

各商品の 【配送情報】に記載の納期は最短での納期となります。

同一の商品であってもご注文の時期や在庫により納期の時期が違う場合がございます。

輸入商品である場合稀に外箱に擦れやつぶれがある場合がございますが不良ではございません。