『バービー(Barbie) @BarbieStyle ファッションシリーズ ドール3 着せ替え人形シグネチャーGOLD3歳~ GTJ84【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 23時 34分に出品され03月28日 23時 34分に終了予定です。即決価格は7,983円に設定されています。現在107件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
バービー(Barbie) @BarbieStyle ファッションシリーズ ドール3 着せ替え人形シグネチャーGOLD3歳~ GTJ84
【商品説明】
・【Barbie】バービーはこれまで約180種類の職業やインスピレーションを与える数々の人物像、数え切れないほどのファッションやアクセサリーを通じて、女の子の”可能性”を提示してきました。女の子とその両親に提供する”可能性”を広げようとする”You can be Anything”の取り組みを続けています。
・【ごっこあそび】ごっこ遊びを通じて、お子様の想像力を育てることで、You Can Be Anything (何にだってなれる） というバービーが届けるメッセージの通り、想像力から将来の夢を描き、将来の“可能性”を広げるサポートをします。
・【内容】2014年のデビュー以来、200万人以上のフォロワー
【サイズ】
高さ : 7.60 cm
横幅 : 37.20 cm
奥行 : 41.80 cm
重量 : 1.58 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7983円
107 入札履歴
終了
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