『自転車・歩行者用 人にも芝生にも優しい 芝生保護材 エコユニットマット 8枚セット 2平米分 固定ピン8本付【お歳暮】』はヤフオクでから03月30日 11時 26分に出品され03月30日 11時 26分に終了予定です。即決価格は7,983円に設定されています。現在365件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
自転車・歩行者用 人にも芝生にも優しい 芝生保護材 エコユニットマット 8枚セット 2平米分 固定ピン8本付
【商品説明】
・ご自宅の庭や公園、駐輪場の芝生を優しく守るマット状の保護材です。
・数量:8枚 (2平米分) 固定ピン8本付
・滑りに対して視覚的にも安心なシボ加工を表面に施しました。
・表面フラット設計により歩行性を向上 滑り止めを設ける事で人にもやさしい設計です。
・製品寸法:527mm×527mm×15mm 重量:650g/枚 材質:ポリエチレン
【サイズ】
高さ : 18.90 cm
横幅 : 58.00 cm
奥行 : 58.50 cm
重量 : 6.44 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7983円
365 入札履歴
終了
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