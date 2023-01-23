『SIRUI 三脚 雲台セット 小型アルミ三脚 5段 自由雲台 T-005RX+C-10S レッド SET国内正規品【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 04時 05分に出品され04月14日 04時 05分に終了予定です。即決価格は7,982円に設定されています。現在322件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SIRUI 三脚 雲台セット 小型アルミ三脚 5段 自由雲台 T-005RX+C-10S レッド SET国内正規品



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 9.70 cm

横幅 : 9.90 cm

奥行 : 40.80 cm

重量 : 1.35 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。