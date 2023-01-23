『PLAY WOOD プレイウッド ハンマー CH2A【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 19時 29分に出品され04月28日 19時 29分に終了予定です。即決価格は7,982円に設定されています。現在741件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
*他店舗と併売のため、ご注文のタイミングによっては、売り切れの場合がございます。
【商品名】
PLAY WOOD プレイウッド ハンマー CH2A
【商品説明】
・2本1組
・アセタールヘッド
・メープル柄
・寸法:直径35×285mm、直径20×285mm
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MEINL Percussion マイネル タンバリン Traditional Goat-Skin Wood Tambourine Stai
¥ 7957
落札価格7982円
741 入札履歴
終了
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