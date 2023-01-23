『PLAY WOOD プレイウッド ハンマー CH2A【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 19時 29分に出品され04月28日 19時 29分に終了予定です。即決価格は7,982円に設定されています。現在741件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品名】

PLAY WOOD プレイウッド ハンマー CH2A



【商品説明】

・2本1組

・アセタールヘッド

・メープル柄

・寸法:直径35×285mm、直径20×285mm