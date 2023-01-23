『サンド グラス ビジネスバッグ スクエアリュックタイプ 撥水 軽量 機能 3G62-01 NEWブラック【お歳暮】』はヤフオクでから04月02日 17時 53分に出品され04月02日 17時 53分に終了予定です。即決価格は7,982円に設定されています。現在464件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
サンド グラス ビジネスバッグ スクエアリュックタイプ 撥水 軽量 機能 3G62-01 NEWブラック
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダー
・タテ42cmxヨコ28cmxマチ16cm
・ポケットの数:16(外側6/内側10)
・メイン素材: ナイロン・ポリエステル
・収納可能サイズ: A4サイズ収納可
・留め具の種類: ジッパー
・表地: ポリエステル
【サイズ】
高さ : 7.60 cm
横幅 : 36.00 cm
奥行 : 47.40 cm
重量 : 840.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7982円
464 入札履歴
終了
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