『京都ロマンス小杉表生地 パイル 敷きパッド(ウォッシャブル)ダブル ブルー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 20時 33分に出品され03月31日 20時 33分に終了予定です。即決価格は7,982円に設定されています。現在535件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

京都ロマンス小杉表生地 パイル 敷きパッド(ウォッシャブル)ダブル ブルー



【商品説明】

・サイズ:140X205cm

X01D6U8VO2



【サイズ】

高さ : 11.50 cm

横幅 : 35.00 cm

奥行 : 52.00 cm

重量 : 1.50 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。