『京都ロマンス小杉表生地 パイル 敷きパッド(ウォッシャブル)ダブル ブルー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 20時 33分に出品され03月31日 20時 33分に終了予定です。即決価格は7,982円に設定されています。現在535件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
京都ロマンス小杉表生地 パイル 敷きパッド(ウォッシャブル)ダブル ブルー
【商品説明】
・サイズ:140X205cm
X01D6U8VO2
【サイズ】
高さ : 11.50 cm
横幅 : 35.00 cm
奥行 : 52.00 cm
重量 : 1.50 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7982円
535 入札履歴
終了
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