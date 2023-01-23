『日本正規代理店品 LAYBLOCK iPhone SE/5s/5 ケース Saffiano Flip Case ゴールド 手帳型 LB755【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 12時 29分に出品され04月04日 12時 29分に終了予定です。即決価格は7,981円に設定されています。現在425件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

日本正規代理店品 LAYBLOCK iPhone SE/5s/5 ケース Saffiano Flip Case ゴールド 手帳型 LB755



【商品説明】

・対応機種:iPhone SE， iPhone 5s， iPhone 5

・豊富なカラーバリエーション

・高級サフィアーノレザー



【サイズ】

高さ : 8.70 cm

横幅 : 12.90 cm

奥行 : 18.20 cm

重量 : 140.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。