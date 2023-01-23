『SWANS (スワンズ) スポーツ 偏光 サングラス ウォーリアー7 WA7-0168 MBK マットブラック フィッシング Free Si【お歳暮】』はヤフオクでから04月06日 23時 34分に出品され04月06日 23時 34分に終了予定です。即決価格は7,981円に設定されています。現在188件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SWANS (スワンズ) スポーツ 偏光 サングラス ウォーリアー7 WA7-0168 MBK マットブラック フィッシング Free Si



【商品説明】

・サイズ(フロント外寸)高さ4.2cm 横幅14.3cm

・フレームカラー:マットブラック

・レンズカラー:偏光ULライトグリーン(両面反射防止コーティング)

・可視光線透過率:26% 偏光度:90%以上

・紫外線透過率:0.1%以下(UVカット99.9%以上)



【サイズ】

高さ : 6.20 cm

横幅 : 8.30 cm

奥行 : 17.40 cm

重量 : 110.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。