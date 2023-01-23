『SWANS (スワンズ) スポーツ 偏光 サングラス ウォーリアー7 WA7-0168 MBK マットブラック フィッシング Free Si【お歳暮】』はヤフオクでから04月06日 23時 34分に出品され04月06日 23時 34分に終了予定です。即決価格は7,981円に設定されています。現在188件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SWANS (スワンズ) スポーツ 偏光 サングラス ウォーリアー7 WA7-0168 MBK マットブラック フィッシング Free Si
【商品説明】
・サイズ(フロント外寸)高さ4.2cm 横幅14.3cm
・フレームカラー:マットブラック
・レンズカラー:偏光ULライトグリーン(両面反射防止コーティング)
・可視光線透過率:26% 偏光度:90%以上
・紫外線透過率:0.1%以下(UVカット99.9%以上)
【サイズ】
高さ : 6.20 cm
横幅 : 8.30 cm
奥行 : 17.40 cm
重量 : 110.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
SWANS (スワンズ) スポーツ 偏光 サングラス ウォーリアー7 WA7-0168 MBK マットブラック フィッシング Free Si
¥ 7981
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スワンズ スポーツ 偏光 サングラス ウォーリアー7 WA7-0168 MBK マットブラック フィッシング Free Size
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¥ 7981
落札価格7981円
188 入札履歴
終了
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