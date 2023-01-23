『フリル ケシ 淡水パール シルバー ロングネックレス【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 00時 03分に出品され03月23日 00時 03分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在469件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 シルバーカラーの小さな花びらのようなケシの淡水パール。約120cm のロングネックレスです。さまざまなシルバーカラーが輝き、きれいです。長さ：約120cm素材：淡水パール（染め）止具：シルバー925（ロジウム仕上げ） フック式日本製 商品カテゴリ ユキコ オオクラ 大倉珊瑚店 Web販売商品 ネックレス ロング（75cm〜） ファッション 腕時計、アクセサリー レディースアクセサリー ネックレス、ペンダント

商品コード yo-nc-2144

カテゴリ ファッション

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