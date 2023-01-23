『フリル ケシ 淡水パール シルバー ロングネックレス【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 00時 03分に出品され03月23日 00時 03分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在469件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
シルバーカラーの小さな花びらのようなケシの淡水パール。約120cm のロングネックレスです。さまざまなシルバーカラーが輝き、きれいです。長さ：約120cm素材：淡水パール（染め）止具：シルバー925（ロジウム仕上げ） フック式日本製
商品カテゴリ
商品コード
yo-nc-2144
PC1568:K14WG 地金 フープ型 中折れ ピアス
¥ 7980
【ストアポイント5％還元】ケイトスペード ブレスレット バングル ジュエリー レディース アウトレット ホワイト O0RU3072-100 KATE SPADE
¥ 7980
ワンピース 長袖 ゴスロリ ゴシック 女の子 ロリータ スカート 女装 ビジュアル系 原宿 蝶結び 森ガール かわいい お嬢様 ハロウィン
¥ 7980
ピンキーリング 1号 2号 3号 4号 5号 刻印 人気 指輪 40代 50代 レディース メンズ セミオーダーメイド 005R-K^単品
¥ 7980
ピンキーリング 1号 2号 3号 4号 5号 刻印 人気 指輪 40代 50代 レディース メンズ セミオーダーメイド 003R-K^単品
¥ 7980
ギベオン 隕石 ペンダント SILVER925製 六芒星 ピンクゴールド ナミビア産 天然石 ネックレス パワーストーン
¥ 7980
ミッキー シルバーペンダント オーダー
¥ 7980
トリーバーチ ピアス TORY BURCH キラ 11165504 720 レディース ゴールド 金
¥ 7980
Crysdue ウェディングジュエリーセット レディース 花嫁 ブライズメイド 見事なマーキーズ ラインストーン クリスタル 花柄 葉 つる ペンダントネックレス ダン
¥ 7980
MagickRings ドラゴンとフェニックス ペアネックレス 円筒形 陰陽ペンダント 放射線ヒーリング クリスタル クォーツ 天然石 友達 姉妹 クリスマス ギ 並行輸入品
¥ 7980
ヴィンテージシルバーオープンパンクリング24個セット、男女兼用、調節可能、ゴシックスタイル、スタッキングリング
¥ 7980
JoycuFF クリスチャンジュエリー 女性用ブレスレット 聖書の言葉刻印 クリスマスギフト
¥ 7980
名前入りブレスレット メンズ ブラック 編組 1~8種類 チャームビーズ付き 家族向け インスピレーショナルジュエリー お父さん ボーイフレンドへのギ
¥ 7980
オオイソバナ珊瑚 スクエアトップ ペンダントネックレス
¥ 7980
DIESEL ディーゼル マットシルバー リング・指輪 DX1337040
¥ 7980
ターコイズ チェーン イヤリング ピアス 3点 セット ( ゴールドカラー )
¥ 7980
KASHIMAK18ホワイトゴールド 0.2ct ダイヤモンド スタッド ピアス
¥ 7980
1.50 CT アメジスト シルバーリング サイズ 16
¥ 7980
落札価格7980円
469 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！