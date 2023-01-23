『Skeleton Pair of Earrings by Alchemy Gothic (Metal-Wear)【お歳暮】』はヤフオクでから03月26日 07時 27分に出品され03月26日 07時 27分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在419件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ・全国送料無料 お届け日数について こちらの商品は弊社の海外倉庫に保管されておりますので、入金確認後5-14営業日程頂戴しております。安心してお買い物いただけるよう、当店のお客様担当者が随時、商品の配送状況をご連絡いたします。詳しい商品情報について 商品についてご質問がございましたらぜひともお気軽に「この商品について問い合わせ」よりお問い合せくださいませ。商品について 並行輸入品です。税関検査にて開封される場合がございますが商品自体は新品ですのでご安心ください。商品の仕様について 海外仕様の製品となります。発送について 日本郵便、佐川急便、ヤマト運輸、西濃運輸のいずれかで発送いたします。発送時に、配送業者と追跡番号をご連絡いたします。その他 お客様に寄り添った対応を心がけております。お気軽にご利用ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

メンズアクセサリー タグ Skeleton

Pair

of

Earrings

by

Alchemy

Gothic

(Metal-Wear)