『腕時計 カシオ レディース LRW-200H-4B2VCF Casio Womens LRW-200H-4B2VCF Pink Stainless Steel Watch w【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月16日 02時 34分に出品され05月16日 02時 34分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在587件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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商品名（自動翻訳）：樹脂バンドと一緒のカシオの女性たちの LRW-200H-4B2VCF ピンクステンレス・スチールの腕時計
型番：LRW-200H-4B2VCF
関連：腕時計，カシオ，レディース，逆輸入，日本，メイドインジャパン，アメリカ，アウトドアウォッチ特集，メンズ，男性，時計，スチール，ステンレス，レディース，ウィメンズ，ピンク，桃色
商品説明（自動翻訳）：輸入されました
日付ウインドウ、多彩なアラブの数字、を持った白いダイアルと内部の２４時間のトラックを呼び物にしているピンクの注意報が鉱物ダイアルの窓クォーツの動きでアナログデ
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落札価格7980円
587 入札履歴
終了
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