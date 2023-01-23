『JoycuFF ブレスレット 詩篇46:5 神の内に彼女は倒れず キリスト教ギフト 彼女の誕生日に最適【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 05時 28分に出品され03月24日 05時 28分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在163件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
Joycuffsはシンプルで可愛らしいマントラブレスレットです。高品質で手頃な価格で、滑らかなエッジと輝く表面が特徴です。外科用の316Lステンレススチールで作られ、肌に優しい素材です。Psalm 46:5の聖句が刻まれており、調節可能なサイズで、長持ちします。60日以内に返金または交換が可能です。
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落札価格7980円
163 入札履歴
終了
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