『腕時計 メンズ トノースクエア 機械式腕時計 Black【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 11時 54分に出品され03月27日 11時 54分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在273件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
銘柄: ONOLA
モデル番号: ON6813
留め金タイプ: 折りたたみ式安全留め金
動き: メカニカル ハンド風 自動自己風
バンドの長さ: 27cm
バンド幅: 27mm
バンドの材質: 革
ダイヤル直径: 46mm
ケース厚さ: 15.5mm
特徴: 照明 自動日付 防水 カレンダー
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落札価格7980円
273 入札履歴
終了
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