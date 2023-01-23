『ピアス ネックレス 緑 グリーン 羽根 フェザー ジルコニア 揺れる レース レディース【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 13時 56分に出品され03月27日 13時 56分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在119件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 本商品は海外からの発送となり到着までに2〜3週間程度を頂戴します。

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商品名



ジルコニア 2個 CZ 緑 グリーン キュービック ジルコン ダングル 揺れる ドロップ フェザー 結婚式 ウェディング 花束 ブライダル ジュエリー セット 贅沢 ネックレス ピアス



スペック



形状パターン-羽

追加のアイテムの説明:1ペアのピアス

機会:結婚式

素材:キュービックジルコニア

性別:レディース

スタイル:トレンディ

ジュエリーセットタイプ:ブライダルジュエリーセット

メタルタイプ:銅

アイテムタイプ:ジュエリーセット

メタルカラー:シルバープレート

ウェア:ウェディング/パーティー/ギフト/デイリー

ピアスサイズ:4.4cm

ネックレス:45cm

適合:レディースパーティーのウェディングジュエリーセット

ジュエリーの形:羽のドロップシェイプ

メインストーン素材:CZストーン

メインストーンカラー:薄グリーン

アイテムタイプ:花嫁のジュエリーセット/結婚式のネックレス

#ファインジュエリーズ

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カテゴリ ファッション

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