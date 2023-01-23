『国内正規品 SEIKO ALBA AEFJ410 スタンダードモデル 電池寿命約３年 10気圧防水 純チタン 日付・曜日つき セイコー アルバ メンズ 腕時計【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 15時 35分に出品され03月31日 15時 35分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在912件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 AEFJ410

駆動方式：電池式

ケース材質：純チタン

ガラス材質：ハードレックス

精度：平均月差±20秒

防水：日常生活用強化防水（10気圧）

耐磁：なし

電池寿命：約３年

重さ：62g

厚み：8.7mm

ケース外径：35.4mm

スクリューバック

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

メンズ腕時計 タグ 国内正規品

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