『国内正規品 SEIKO ALBA AEFJ410 スタンダードモデル 電池寿命約３年 10気圧防水 純チタン 日付・曜日つき セイコー アルバ メンズ 腕時計【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 15時 35分に出品され03月31日 15時 35分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在912件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
AEFJ410
駆動方式：電池式
ケース材質：純チタン
ガラス材質：ハードレックス
精度：平均月差±20秒
防水：日常生活用強化防水（10気圧）
耐磁：なし
電池寿命：約３年
重さ：62g
厚み：8.7mm
ケース外径：35.4mm
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落札価格7980円
912 入札履歴
終了
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