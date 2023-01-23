『腕時計 TIMEX Katmai Combo/カトマイ・コンボ 腕時計 TW4B16700 ユニセックス【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月09日 23時 27分に出品され05月09日 23時 27分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在796件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
『セール実施中』
ZOZO問い合わせ番号:61519792
ショップ:WORLD WIDE WATCH，ワールドワイドウォッチ
ブランド:TIMEX，タイメックス
商品名:TIMEX Katmai Combo/カトマイ・コンボ 腕時計 TW4B16700 ユニセックス
カテゴリ:腕時計>アナログ腕時計
ブランド品番:TX-TW4B16700
素材:ベルト素材：ラバー/
原産国:フィリピン
カラー:ブラック
サイズ:FREE
企画ID:1638159，1440047
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落札価格7980円
796 入札履歴
終了
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