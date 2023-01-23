『腕時計 TIMEX Katmai Combo/カトマイ・コンボ 腕時計 TW4B16700 ユニセックス【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月09日 23時 27分に出品され05月09日 23時 27分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在796件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 『セール実施中』

ZOZO問い合わせ番号:61519792

ショップ:WORLD WIDE WATCH，ワールドワイドウォッチ

ブランド:TIMEX，タイメックス

商品名:TIMEX Katmai Combo/カトマイ・コンボ 腕時計 TW4B16700 ユニセックス

カテゴリ:腕時計>アナログ腕時計

ブランド品番:TX-TW4B16700

素材:ベルト素材：ラバー/

原産国:フィリピン

カラー:ブラック

サイズ:FREE

企画ID:1638159，1440047

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

メンズ腕時計 タグ 腕時計

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Katmai

Combo/カトマイ・コンボ

腕時計

TW4B16700

ユニセックス