『2024年 大金運富士カレンダー ([カレンダー])【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月19日 20時 25分に出品され03月19日 20時 25分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在36件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 このカレンダーで金運をあげて、すべての運を引き寄せよう!富士山と鳳凰や龍、宝船など金運・幸運のシンボルが美しく描かれたカレンダー。貼っておくことで二〇二四年の運を引き寄せます。A2判の大型サイズ、六曜も記載、記入スペースも広めの使いやすいカレンダーです。