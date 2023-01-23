『３Ｄパズル タイタニック号【お歳暮】』はヤフオクでから03月11日 19時 20分に出品され03月11日 19時 20分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在455件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品概要】

(現品)110×800×200mm(パッケージ)60×335×227mm(重量)200g



【商品説明】

３Ｄパズル タイタニック号

(現品)110×800×200mm(パッケージ)60×335×227mm(重量)200g

(素材・成分)紙、発泡スチロール(生産地)中国



【商品詳細】

ブランド：DLG

商品種別：立体パズル

商品名：３Ｄパズル タイタニック号

製造元：DLG

商品番号：52FE6425_E4D



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