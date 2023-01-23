『３Ｄパズル タイタニック号【お歳暮】』はヤフオクでから03月11日 19時 20分に出品され03月11日 19時 20分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在455件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品概要】
(現品)110×800×200mm(パッケージ)60×335×227mm(重量)200g
【商品説明】
３Ｄパズル タイタニック号
(現品)110×800×200mm(パッケージ)60×335×227mm(重量)200g
(素材・成分)紙、発泡スチロール(生産地)中国
【商品詳細】
ブランド：DLG
商品種別：立体パズル
商品名：３Ｄパズル タイタニック号
製造元：DLG
商品番号：52FE6425_E4D
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落札価格7980円
455 入札履歴
終了
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