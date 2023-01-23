『広島カープグッズ 出産お祝いセット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 16時 37分に出品され03月21日 16時 37分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在412件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

広島カープグッズ 出産お祝いセット



【商品説明】

・ロンパース（赤・白）、ベビーキャップ、よだれかけ、くつしたのセット



【サイズ】

高さ : 4.60 cm

横幅 : 26.10 cm

奥行 : 26.40 cm

重量 : 340.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。