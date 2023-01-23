『グレムリン カウンドダウン カレンダー Jakks Pacific GREMLINS Countdown Calendar【年末の贈り物】』はヤフオクでから02月25日 16時 09分に出品され02月25日 16時 09分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在715件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

グレムリン カウンドダウン カレンダー Jakks Pacific GREMLINS Countdown Calendar



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 6.30 cm

横幅 : 30.40 cm

奥行 : 40.80 cm

重量 : 590.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。