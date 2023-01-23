『DYNASTY KATANA名刀雷切RAIKIRI 2BA ソフトダーツ バレル【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 02時 16分に出品され03月09日 02時 16分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在317件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
DYNASTY KATANA"名刀"雷切RAIKIRI 2BA ソフトダーツ バレル
【商品説明】
・全長：48.0mm
・形状 : ストレート
・最大径 : 6.5mm
・素材：タングステン 90%
・重量 : 20.0g(バレル単体)
【サイズ】
高さ : 2.10 cm
横幅 : 8.10 cm
奥行 : 18.10 cm
重量 : 100.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7980円
317 入札履歴
終了
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