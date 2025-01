ホットウィール モンスタートラック ダウンヒルレース プレイセット Hot Wheels Race Case Track Set With 2 Hot Wheels Cars， Dual Launcher For Side-By-Side【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

【製品仕様】



ホットホイールのレースケーストラックセットは、ホットホイールレースの基本要素を保持します。2つのランチャー、2つのトラックピース、2つのホットホイールカー。



※重さ: 約549g

※パッケージサイズ: 約26 x 14 x 12 cm



※輸入品です。

※説明は英語表記になります。

※海外からの配送の為、納期に遅延が発生する場合がございます。





※Hot Wheels Race Case Track Set With 2 Hot Wheels Cars, Dual Launcher For Side-By-Side Racing, Storage Container, Toy For Kids 4 Years Old & Up