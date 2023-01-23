『ホットウィール モンスタートラック ダウンヒルレース プレイセット Hot Wheels Race Case Track Set With 2 Hot Wheels Cars， Dual Launcher For Side-By-Side【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 14時 20分に出品され04月05日 14時 20分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在459件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【製品仕様】



ホットホイールのレースケーストラックセットは、ホットホイールレースの基本要素を保持します。2つのランチャー、2つのトラックピース、2つのホットホイールカー。



※重さ: 約549g

※パッケージサイズ: 約26 x 14 x 12 cm



※輸入品です。

※説明は英語表記になります。

※海外からの配送の為、納期に遅延が発生する場合がございます。





※Hot Wheels Race Case Track Set With 2 Hot Wheels Cars， Dual Launcher For Side-By-Side Racing， Storage Container， Toy For Kids 4 Years Old & Up