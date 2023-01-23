『[レゴ]leg0 Assassin Droid Silver Star Wars 2 Figure 3261408 [並行輸入品]【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月13日 12時 00分に出品され04月13日 12時 00分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在421件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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落札価格7980円
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