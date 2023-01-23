『レゴ マーケットストリート 互換品 10190 ファクトリー クリスマス プレゼント【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 11時 31分に出品され04月30日 11時 31分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在738件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 本製品はレゴ社製ではございません。

レゴ10190 MARKET STREETの互換ブロックで海外製品です。



人気の「モジュール」単位の建物です。

2007年のカフェコーナーの登場以来「モジュール」システムの2作目となるこの「マーケットストリート」は、ヨーロッパの古い市場の一角を表現するようなすばらしいモデルです。

マーケット、アパートメントがある街角のシーンを完全再現！

水色と、青の綺麗な色使いの建物をあなたのおうちの窓辺に飾ってみてはいかがでしょうか？



《状態》新品・未組立

《ピース数》1275ピース

《モデル番号》 15007

《パッケージ》ブロック、ミニフィグ、組立設計書

《材料》ABSプラスチック

※正規箱（四角いパッケージBOX）は付属しておりません。

※万一のパーツの欠品は補償いたします。



互換ブロックとは…?

凸ポッチ凸のひとつひとつに刻印がなく無地です。