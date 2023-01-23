『GUND アスペン レインディアー 4059081【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 13時 26分に出品され03月25日 13時 26分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在849件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

GUND アスペン レインディアー 4059081



【商品説明】

・本体サイズ：W25×H45×D18cm



【サイズ】

高さ : 11.94 cm

横幅 : 24.89 cm

奥行 : 37.85 cm

重量 : 410.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。