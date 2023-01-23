『ポーラライツ スタートレック:ディスカバリー NCC-1031 U.S.S.ディスカバリー 1/2500スケール プラモデル POL961【並行【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 14時 20分に出品され03月04日 14時 20分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在489件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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Star Wars POTF Action Figure with Flashback Photo - Princess Leia in Ceremoni...
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落札価格7980円
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終了
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