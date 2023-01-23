『KATO Nゲージ コキ104 2両セット 10-317 鉄道模型 貨車【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 15時 46分に出品され03月08日 15時 46分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在257件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
KATO Nゲージ コキ104 2両セット 10-317 鉄道模型 貨車
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 3.20 cm
横幅 : 8.80 cm
奥行 : 19.60 cm
重量 : 80.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7980円
257 入札履歴
終了
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