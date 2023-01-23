『1/700 日本海軍 占守型海防艦 1940/1941【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 16時 23分に出品され03月06日 16時 23分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在728件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 画像出典元：「レインボーモデル」より引用



【商品名】

1/700 日本海軍 占守型海防艦 1940/1941



【ブランド】

レインボーモデル



【商品説明】





【商品カテゴリ】

船、ボート



【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 7.60 cm

奥行 : 23.10 cm

重量 : 70.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。