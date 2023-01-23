『メルちゃん おしゃべりいっぱい いちごのびようしつ【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月06日 04時 17分に出品され05月06日 04時 17分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在413件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

メルちゃん おしゃべりいっぱい いちごのびようしつ



【商品説明】

・うさぎさんのボタンを押すと、本当の美容室に行ったみたいな音声で遊びをナビしてくれます。

・光と音の楽しいギミックで美容室ごっこが楽しめます。

・対象年齢 :3才以上

・本物みたいなはさみ、シャワー、ドライヤーの音がします。

・電池(別売):単3電池2本



【サイズ】

高さ : 15.50 cm

横幅 : 30.40 cm

奥行 : 31.90 cm

重量 : 1.42 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。