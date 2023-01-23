『【推奨品】オーディオテクニカ ATH-CKS30TW PK ワイヤレスイヤホン Bluetooth 重低音 ピンクATHCKS30TW PK【お歳暮】』はヤフオクでから03月28日 09時 23分に出品され03月28日 09時 23分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在410件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【推奨品】オーディオテクニカ ATH-CKS30TW PK ワイヤレスイヤホン Bluetooth 重低音 ピンクATHCKS30TW PK 24
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落札価格7980円
410 入札履歴
終了
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