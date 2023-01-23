『TWAYRDIO デュアルバンド 17インチ 双方向ラジオアンテナ モバイルラジオ用 - VHF UHF ポータブル 屋内/屋外 モバイルカーラジオアンテナ フルキット マグネット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 11時 19分に出品され03月18日 11時 19分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在398件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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落札価格7980円
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終了
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