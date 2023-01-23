『audio-technica オーディオテクニカ ATH-CKS30TW BK ブラック ワイヤレスイヤホン 重低音 防水 防塵 (送料無料)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 16時 57分に出品され03月13日 16時 57分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在888件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ブランド名：audio-technica
商品名/型番：ATH-CKS30TW BK
色：ブラック
JAN：4961310159559
発売日：2022年10月14日
種別：完全ワイヤレスイヤホン
関連キーワード：人気、おすすめ
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落札価格7980円
888 入札履歴
終了
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