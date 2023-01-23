『アンブロ リュックサック バックパック サッカー キッズ ジュニア ボール収納 多機能ポケット キッズデザイン賞 スクール レッド【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 07時 14分に出品され03月21日 07時 14分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在786件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アンブロ リュックサック バックパック サッカー キッズ ジュニア ボール収納 多機能ポケット キッズデザイン賞 スクール レッド
【商品説明】
・ストラップの種類: 調整可能
・タテ40cmxヨコ28cmxマチ18cm
・ポケットの数:5(外側3/内側2)
・留め具の種類: ファスナー
・表地: ポリエステル
・重量:420g
【サイズ】
高さ : 7.00 cm
横幅 : 30.80 cm
奥行 : 44.90 cm
重量 : 430.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
【2個セット】出産祝い ベビーリュックサック 日本製 名入れ ベビーリュック 一升餅 背負い餅 ギフト 女の子 男の子 赤ちゃん 1歳 2歳 誕生日
¥ 7980
キャラバン リュックサック 02222 ナップJrライト44-57L 554(ライムグリーン)
¥ 7979
イーストボーイ スクエアリュック 22L EBY19 ピンク 15
¥ 7979
L.L.Bean(エルエルビーン) エル・エル・ビーン・オリジナル・ブック・パック、プリント キッズ バッグ 通学 遠足 Ripe Plum
¥ 7979
ファイブベア リュック 林間学校 サブリュック 子供 キッズ (ネイビー)
¥ 7979
ミシアラグジュアリー キッズリュックサック リュックサック バックパック 恐竜 ダイナソー 少年 男の子 ボーイ キッズ 幼稚園 レッド 2
¥ 7979
fivebear ファイブベア リュック 林間学校 サブリュック 子供 キッズ (レッドシルバー)
¥ 7979
ファイブベア リュック 林間学校 サブリュック 子供 キッズ (ブルーカモフラ)
¥ 7979
JIANLINST リュック バック 女の子バックパック軽量 小学生 通学 可愛い 大容量 遠足 旅行 入学 子供の日 お祝い プレゼントリ
¥ 7978
カリマー キッズリュックサック cadet 20 Multi(マルチ)
¥ 7978
コールマン シールド25グレー/ブラック
¥ 7977
リトルライフ なりきりハーネス付きリュック てんとう虫 L10239
¥ 7977
STOKKE ストッケ ジェットキッズ クルーバックパック 単品
¥ 7976
STOKKE ストッケ ジェットキッズ クルーバックパック 単品
¥ 7976
アウトドアプロダクツ デイパック 62604 ライトグリーン
¥ 7975
fivebear ファイブベア リュック 林間学校 サブリュック 子供 キッズ (レッドシルバー)
¥ 7974
オリーブ デ オリーブ スクール ファスナー付きロゴプリントデイパック 30L 通学用 2K30032 ガールズ 11 黒×ミント
¥ 7970
キッズパッカーズKIDS PACKERS ツイストジップバックパック (M) / yellow x orange
¥ 7970
落札価格7980円
786 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！