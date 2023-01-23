『アンブロ リュックサック バックパック サッカー キッズ ジュニア ボール収納 多機能ポケット キッズデザイン賞 スクール レッド【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 07時 14分に出品され03月21日 07時 14分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在786件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アンブロ リュックサック バックパック サッカー キッズ ジュニア ボール収納 多機能ポケット キッズデザイン賞 スクール レッド



【商品説明】

・ストラップの種類: 調整可能

・タテ40cmxヨコ28cmxマチ18cm

・ポケットの数:5(外側3/内側2)

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ポリエステル

・重量:420g



【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 30.80 cm

奥行 : 44.90 cm

重量 : 430.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。