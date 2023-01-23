『タジマ(Tajima) エンジニヤスーパー はや巻 幅10mm 長さ50m 張力50N HSP3-50【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 22時 43分に出品され03月27日 22時 43分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在172件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品サイズ（約）：縦305×横228×奥行44mm。

商品重量（約）：1200g。

テープ：SK85(旧SK5)。

ケース：ABS樹脂。

目盛仕様：JIS1級・ヨンゴーゴーピッチ表示付。