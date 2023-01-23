『3 Color Optional Accurate Measure Weight Device， Electronic LED Digital Body Fat Scale for School Home ＆ Gym， Bathroom Scale for Man ＆ Woman(Red)【お歳暮】』はヤフオクでから04月16日 20時 35分に出品され04月16日 20時 35分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在413件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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落札価格7980円
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終了
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