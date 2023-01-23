『【車いす用】 SS(Side Support) クッションII：ブルー【お歳暮】』はヤフオクでから03月12日 07時 36分に出品され03月12日 07時 36分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在758件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品発送元：Malliah 【マリア】
ヘルス・ダイエット、福祉・介護、車椅子
車いすでの上肢の姿勢を支え座位を安定させます
寸法：約40cmx約40cmｘ約13cm
素材：カバー（前側ニット：ポリエステル100％、後側ツイル：ポリエステル65％、綿35％）
中身（ポリウレタンフォーム）
お取扱い：カバーのみ 洗濯・脱水普通 乾燥機60
※中身のクッションは洗えません。
※こちらはメーカー直送品となります。ごくまれに、メーカー都合による長期欠品、発売中止、廃盤等の理由により、ご注文いただいた商品が入荷できない場合がございます。その場合、メールまたはお電話にてご連絡の上、ご注文をキャンセルさせていただきます。また、商品代金をお支払い済みの場合は全額返金させていただきます。
Ruedamann 長さ61cm*幅77cm*高さ4.5cm 耐荷重300kg 車椅子スロープ 介護用 アルミ折りたたみ 段差解消 玄関スロ
¥ 7979
Ruedamann 長さ61cm*幅77cm*高さ4.5cm 耐荷重300kg 車椅子スロープ 介護用 アルミ折りたたみ 段差解消 玄関スロ
¥ 7979
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落札価格7980円
758 入札履歴
終了
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