『タスマニアンタイガー タックパック 22L Tasmanian Tiger Tac Pack (カーボン7729.043)【お歳暮】』はヤフオクでから03月21日 03時 11分に出品され03月21日 03時 11分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在644件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

タスマニアンタイガー タックパック 22L Tasmanian Tiger Tac Pack (カーボン7729.043)



【商品説明】

・2種の異素材を使ったスマートな22Lバックパック

・サイズ:縦50x横25xマチ10cm 、容量:22Ｌ、重量:0.93g、素材:CORDURA 700 den、Tスクエアリップストップナイロン

・ヒップベルトは取り外し可能、チェストストラップは高さ調節可能、両サイドにコンプレッションストラップ、耐久性に優れたキャリーハンドル、キーフック

・両サイドのポケットも弾性素材を使用しているので、 ペットボトルも入ります。背面とショルダーストラップ裏にパッド付

・前面に装備されたポケットはジップを開くと弾性素材のインサートがついており、さらに大きなポケットになります。



【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 30.00 cm

奥行 : 54.40 cm

重量 : 1.20 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ タスマニアンタイガー

タックパック

22L

Tasmanian

Tiger

Tac

Pack

(カーボン7729.043)