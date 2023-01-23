『2017 シャトー レオヴィル バルトン 750ml サンジュリアン第２級 フランス 赤ワイン コク辛口 ^ACLV0117^【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 03時 44分に出品され03月27日 03時 44分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在626件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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落札価格7980円
626 入札履歴
終了
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