『【超高品質】ポン付可能フェンダーレスキット シグナスX[4型国内BF9/4型台湾2UB/SEA5J]【リフレクター/日本語説明書付】【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月06日 14時 14分に出品され03月06日 14時 14分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在34件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
定価
13800円(税別)
素材
ABS樹脂製 [シボ加工]
適合車両
シグナスX 4型 国内BF9/台湾2UB
※国内/台湾モデル両方に対応
セット内容
・フェンダーレスキット本体
・専用リフレクター
・日本語説明書
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落札価格7980円
34 入札履歴
終了
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