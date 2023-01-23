『【超高品質】ポン付可能フェンダーレスキット シグナスX[4型国内BF9/4型台湾2UB/SEA5J]【リフレクター/日本語説明書付】【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月06日 14時 14分に出品され03月06日 14時 14分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在34件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 定価

13800円(税別)



素材

ABS樹脂製 [シボ加工]



適合車両

シグナスX 4型 国内BF9/台湾2UB



※国内/台湾モデル両方に対応



セット内容

・フェンダーレスキット本体

・専用リフレクター

・日本語説明書

カテゴリ 車、バイク、自転車

バイク

外装パーツ タグ 【超高品質】ポン付可能フェンダーレスキット

シグナスX[4型国内BF9/4型台湾2UB/SEA5J]【リフレクター/日本語説明書付】