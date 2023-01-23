『(ヒュンメル)hummel サッカーウェア トレーニングビブス タンクトップ HJK6006Z ジュニア HJK6006Z 35 オレンジ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月23日 09時 53分に出品され03月23日 09時 53分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在756件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

(ヒュンメル)hummel サッカーウェア トレーニングビブス タンクトップ HJK6006Z ジュニア HJK6006Z 35 オレンジ



【商品説明】

・SIZE:日本 JL-JO-(FREE サイズ) 肩幅:32cm 身幅:51.5cm 着丈:57cm



【サイズ】

高さ : 4.80 cm

横幅 : 29.80 cm

奥行 : 45.80 cm

重量 : 620.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。