『(ヒュンメル)hummel サッカーウェア トレーニングビブス タンクトップ HJK6006Z ジュニア HJK6006Z 35 オレンジ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月23日 09時 53分に出品され03月23日 09時 53分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在756件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
(ヒュンメル)hummel サッカーウェア トレーニングビブス タンクトップ HJK6006Z ジュニア HJK6006Z 35 オレンジ
【商品説明】
・SIZE:日本 JL-JO-(FREE サイズ) 肩幅:32cm 身幅:51.5cm 着丈:57cm
【サイズ】
高さ : 4.80 cm
横幅 : 29.80 cm
奥行 : 45.80 cm
重量 : 620.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7980円
756 入札履歴
終了
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