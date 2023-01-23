『ヘッド HEAD テニスバッグ ツアー チーム バックパック 283512 BKMI【お歳暮】』はヤフオクでから03月21日 08時 10分に出品され03月21日 08時 10分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在533件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ヘッド HEAD テニスバッグ ツアー チーム バックパック 283512 BKMI



【商品説明】

・カラー：BKMI

・サイズ：33.5×51×25cm

・素材：80％ポリエステル/20％PU



【サイズ】

高さ : 6.40 cm

横幅 : 36.60 cm

奥行 : 51.20 cm

重量 : 620.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。