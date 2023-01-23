『BXB(ビーエックスビー) スノーボードビンディング CRUZAR-Jr ラスタ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 09時 25分に出品され03月26日 09時 25分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在45件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

BXB(ビーエックスビー) スノーボードビンディング CRUZAR-Jr ラスタ



【商品説明】

・対応ブーツサイズ：19～22cm



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。