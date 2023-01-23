『ローリングス(Rawlings) ハイブリッドバックパック ダッフル 53L R601JP ロイヤル L64×H27×W28cm【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 06時 20分に出品され03月27日 06時 20分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在800件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ローリングス(Rawlings) ハイブリッドバックパック ダッフル 53L R601JP ロイヤル L64×H27×W28cm



【商品説明】

・Brand Introduction: The official Japanese shop of Rawlings， the No.1 baseball brand that has been making baseball products for more than 130 years in the US of baseball. Since 2020， Grub became an official MLB supplier after the ball and helmet. Rememberable plays are the battle accomplished with Rawlings

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【サイズ】

高さ : 9.40 cm

横幅 : 29.40 cm

奥行 : 60.80 cm

重量 : 1.08 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。