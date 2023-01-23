『23-24 REPUBLIC&CO ジャケット HUNTAING DENIM COAT JACKET: 正規品/メンズ/スノーボードウエア/リパブリック/snow【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 01時 56分に出品され03月06日 01時 56分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在350件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
REPUBLIC&CO ジャケット HUNTAING DENIM COAT JACKET:
定価： ￥11，000（税抜き）
デニムには耐久撥水加工！
耐水・透湿5000mm 2レイヤー構造のCOAT JACKET。表面生地のデニムには耐久撥水加工が施されています。季節の変わり目などオールシーズンを通して使用して頂けるJACKETになっております。
サイズ（着丈/身幅/肩幅/裾幅/袖丈）
S: 74/62/56/62/62
M: 77/62/56/62/62
L: 81/65/59/65/63
XL: 85/68/62/68/64
XXL: 87/71/65/71/65
※商品ごとに若干誤差があります。
予めご了承下さいませ
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落札価格7980円
350 入札履歴
終了
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